الوزراء: أهالي القرى المعزولة لم يرفضوا العزل..ونوفر ما يزيد عن حاجتهم

نفى المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما أثاره البعض، بشأن غضب أهالي القرى التي فرضت عليها الحكومة المصرية الحجر الصحي، منعًا لتفاقم أوضاع فيروس كورونا.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة": "لم يثر أي شيء بخصوص رفض عزل القرى، وهناك تجاوب منها والعدد قليل".

وتابع: "القرية التي تعزل تلقى عناية مضاعفة من المواد التموينية والأدوية، وندخل لها ما يزيد عن احتياجاتها لتجنب النقص في أي نوع".

وحول التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية، قال "سعد": "تقييمنا للأسبوع الأول من الحظر جيد جدًا، وهو ما مكنا من الحفاظ على معدلات إصابة يومية يتناسب مع قدراتنا"، مشيرًا إلى أن المطلوب من المواطن هو الاستمرار في الالتزام، لأنه سيجعلنا ننجو من المرحلة الصعبة.