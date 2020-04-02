العصار عن منظومة التعليم بالإنتاج الحربي: ناجحة والجميع يسعى للتفوق

قال اللواء دكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن منظومة التعليم الناجحة بالإنتاج الحربي هي نتاج عمل الجميع لتخرج المظومة بهذا الشكل.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "أنا فرد ضمن العاملين في الوزارة، ضمن اللي بيخلصوا لبلدهم، وعايزين يعملوا حاجة ويكونوا أحد قصص النجاح في مصر".

وتابع: "الوزارة بها مدرستين كنا بنسميهم المدرسة الفنية للتعليم المزدوج، ومعنى المزدوج إن 50% دارسة في الفصل، و50% عملي أو في المصانع والورش، والمدارس كان ليها سمعة كويسة جدا".

واستطرد أن هذه المدارس لم يكن يلتحق بها إلا أوائل الدبلومات الفنية في القاهرة والمناطق المحيطة: "مدرستين متطورتين جدا ودا اللي شجع وزارة التربية والتعليم إنها تضمها لسلسلة المدارس التكنولوجية الجديدة".