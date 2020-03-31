الصناعات المعدنية: سنتكامل مع الإنتاج الحربي لإنتاج أجهزة تنفس صناعي

قال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه جار البحث وتوفير إمكانيات المصانع بالشركة لتجهيزها لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي التي يحتاجها مريض فيروس كورونا.

وأضاف نافع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه في حالة وجود عجز وعثرات سيتم اللجوء للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وتابع نافع أن المصانع الخاصة بتصنيع السيارات معداتها وخطوط تجميعها تستخدم في تصنيع أجهزة التنفس الصناعي المطلوبة.

واستكمل أن الشركة لديها مصنعين من أجل هذا الغرض، وجار توفير أماكن للفرق التي تعمل على إنتاج النموذج لأجهزة التنفس الصناعي المطلوبة.