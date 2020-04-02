تقرير.. إشادات عالمية بالجهود العربية لمكافحة فيروس كورونا

تتوالى الإشادات العالمية والدولية بالدول العربية، على مستوى تعاملها مع انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص على مستوى العالم، في تقرير نشرته قناة "مداد" السعودية.

وأشادت منظمة الصحة العالمية، بتعامل مصر، مع فيروس كورونا، خاصةً مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التصاعدية بشكل تدريجي، من أجل وضع حد لانتشار المرض، بالإضافة إلى إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع انتشار المرض.

أما الإمارات والسعودية، فعبر إجراءات رئيسية اتخذتها المملكة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء خصصت 120 مليار ريال لدعم المؤسسات الاقتصادية، وأعفت المقيمين المنتهية إقامتهم من الرسوم حتى 30 يونيو وصرفت مستحقات القطاع الخاص وفق إجراءات دفع بعض الرسوم الحكومية على منشآت القطاع الخاص.

كما أعلنت، عن علاج المقيمين والمخالفين منهم مجانا على حساب المملكة وأطلقت دولة الإمارات برامجها المختلفة للكشف عن كورونا والحد من آثاره.

وجرى إطلاق مبادرة "صحة" وأنشأت أكبر مختبر في العالم بعد الصين لفحص الإصابات بكورونا، وأعلنت أن فحوصات وعلاج كورونا مجانية للمواطنين والمقيمين في جميع مستشفيات وأجرت نحو ربع مليون اختبار لكورونا على المواطنين والمقيمين لتصبح الأولى على مستوى العالم من حيث نسبة إجراء الاختبارات على السكان لتكون السعودية والإمارات مثالا يحتذي به عالميا في مواجهة وباء كورونا.