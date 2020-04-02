تدرب الطلاب والفنيين.. "مصر تستطيع" في ورش الإنتاج الحربي

عرض برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "DMC"، تقريرًا من داخل ورش وزارة الإنتاج الحربي لتعليم الطلاب.

وقال المهندس جمال المحمدي، المسؤول عن ورش التدريب بوزارة الإنتاج الحربي، إن قسم "سي إن سي" بقطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربي بها أنظمة مختلفة وهو خاص بالتحكم العددي بالحاسب.

وأضاف: "الطالب بيتعلم بداية من إزاي يستخدموا الماكينة ويظبطها ويبرمجها ويشتغل عليها، وهو مستوى عالي للغاية تطلبه الشركات الموجودة للسوق".

واستطرد: "سنة 2000 سافرنا النمسا، واتدربنا هناك على أحدث الأنظمة، وعرفنا إزاي نعمل تسلسل عملي ونطبقه على الطلاب والمتدربين سواء طلاب أو فنيين أو مدرسين".