العصار يشكر طارق شوقي على تبني تطوير مدارس الإنتاج الحربي

وجه اللواء دكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الشكر للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما بذله من مجهود لتطوير المدارس التكنولوجية التابعة للإنتاج الحربي.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc":إن التطوير الذي تعمل عليه وزارتا الإنتاج الحربي والتربية والتعليم بالمدارس التكنولوجية كبير للغاية، حيث تم إمداد كل طالب بجهاز حاسب آلي عليه مواد علمية متطورة، "المدرسة قابلة للتطوير، مضيفا "المشروع معمول بالتعاون مع جهات القطاع الخاص وهنكون جزء من قصص النجاح الكثيرة في مصر".

وتابع: "المدارس فيها مجالات تفيد الطالب بعد تخرجه، فيها معامل وورش وطلاب ومستوى تعليمي عالي جدا".