نادية العراقي للفنانة حياة الفهد الكويتية: طريقتك مستفزة وعنصرية

نشر الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود" عبر حسابها على إنستجرام، فيديو للفنانة نادية العراقي، ترد فيه على الفنانة حياة فهد الكويتية بعد تصريحاتها الأخيرة حول طرد الوافدين من الكويت.

وقالت العراقي، إن "الفنانة القديرة حياة فهد الكويتية التي نحبها ونقدرها ودائما نذكرها بالخير أنتي سيدة الشاشة الخليجية يعني بمقام فاتن حمامة في مصر، هل تعتقدين لو السيدة فاتن حمامة كانت على قيد الحياة كانت اتخذت موقفك وطلعت وقالت أريد كل السوريين والسودانين والعراقيين وأي أحد من جنسية غير مصرية لأن إحنا تعدادنا 10 مليون ويسببون ضغط علينا ويجبولنا المرض ونريد نطلعهم من مصر، هل كنتي سترضين على كلامها ما أعتقد لا فاتن حمامة ولا أي فنان مصري أو أي مصري كان قال هذا الكلام مش دفاعاً عن المصريين، لكن اللي ما يشوف من الغربال أعمى وهذه شهادة حق بشعب عمرنا بحياتنا ولا صادفني أن أحدا يقول عن العرب أو الأجانب نحن ما نبغاهم طلعوهم من هنا".

وتابعت: "يمكن خوفك على بلادك وخوفك من العدوي خلاكي تحكين هيك، بس انفعالك هو اللي استفزنا أنتي كنتي تحكين بنوع من العنصرية وبه شيء من الكره وكان ممكن تقولين كلامك بصيغة تانية وتفهمين الناس قصدك، أنتي بهذا التصرف خسرتي قاعدة كبيرة من الوطن العربي".

واستكملت: "وطبعا ما ننسى موقف المصريين من حرب الكويت والعراق كل البيوت والقلوب انفتحت لأخواتنا من الكويت"، مؤكدة: "أنتي قيمة كبيرة ولو كان إنسان عادي كنا نقول لا ما يعمم على الكوايتة، لكن أنتي لكي ثقلك بالكويت أنتي مهمة مثلك مثل أي وزير، فضلا عن أن الكويت مليانة بنجلاديش، إيرانيين، عراقيين، مصريين، وكان من الأولى أنه أنتي وكل إنسان مسلم أو عربي ما يقول هذا الكلام يحتضنهم لأن بيهم ومن غيرهم كورونا موجودة وأنها مسألة إيمان بوقتنا العصيب الذي نمر به الآن، لأنه من الممكن أن تطلعوا كل الوافدين وما تبقوا ولا واحد وبردوا الكورونا تيجي وتقضي على ناس لأن الله لا يضرب بحجارة الله يعاقب".

وأكدت الفنانة العراقية في رسالتها لحياة الفهد: "أتمنى تعودي لصوابك وأكلمك كأم وأخت عزيزة وفنانة قديرة كبيرة لا تعتذري لكن تمني الخير للناس ولكل الوافدين لأنهم بشر مثلهم مثلنا وهذه رسالتي إليكِ، وأنا مصدومة جدا من كلامك لأنه المفروض نكون إيد واحدة ضد هذا البلاء".