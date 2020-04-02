توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة بقرى الأقصر

تابع اللواء علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة، غرب الأقصر، ونوبي أبوالحجاج رئيس مجلس قروى الضبعية، استعدادات جمعية الشيخ محمد عبد العليم الضبعاوي، بقرية الضبعية، لتوزيع 2000 كرتونة غذائية على العمالة غير المنتظمة بقرى الضبعية والقرنة وعدد من قرى المحافظة.

وقال محمود الضبعاوي، أمين الصندوق بالجمعية، إن المبادرة تأتي على عدة مراحل الأولى منها تتضمن توزيع 2000 كرتونة غذائية، على العمالة غير المنتظمة بقرى ومدن المحافظة المختلفة، وذلك تضامنًا مع إجراءات الدولة لحماية تلك الفئة التى تأثرت بالخطوات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الضبعاوى أن المبادرة تشمل توزيع 5000 كرتونة على مرحلتين، مؤكدًا أنه يجرى حصر أعداد أكبر للعمالة غير المنتظمة بجميع قرى ومدن المحافظة، حتى تشملهم المبادرة لحين المرور الآمن من تلك المحنة.