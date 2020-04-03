بشكل مؤقت.. قواعد تركيب عداد كودي بالمنشآت المخالفة

أعلنت رئاسة الوزراء على تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع للمباني والمنشآت المخالفة، والموصل لها تيار كهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي القواعد التنفيذية لتركيب عداد كودي بصورة مؤقتة..

القواعد التنفيذية لتركيب عداد كودي

هذا العداد بصورة مؤقتة، لحين توفيق الوضع القانوني للمبنى وفقًا لقانون التصالح، والحصول على شهادة من الجهات المختصة، واستبدال العداد الكودي بالقانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة.

تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب الحقوق.

يتم المحاسبة وفقَا للفئات المقررة لشرائح استهلاك الكهرباء المعتمد من مجلس الوزراء.

يمكن للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهراً.

وسوف تقوم وزارة الكهرباء عن الإعلان عن موعد وطريقة تلقي الطلبات من المواطنين، عقب الانتهاء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، حفظاً على صحة المواطنين.