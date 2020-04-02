الرئيس الفلسطينى يعلن تمديد حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمديد حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية".

وأظهرت نتائج الفحوصات التي أجريت لـ35 عينة أخضعت للفحص في المختبر المركزي لوزارة الصحة الفلسطينية في مدينة رام الله اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة في قريتي سنجل، ودير جرير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وبلدة بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، حيث أوضح أن من بين المصابين أربعة من العاملين في القدس المحتلة، بينما تعود الإصابة الخامسة لسيدة من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى مراكز الحجر الصحي في بعض فنادق رام الله، ومستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 160 إصابة.