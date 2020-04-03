مصدر لـ"الوطن": عزل جميع العائدين عبر ميناء سفاجا بأحد الفنادق

وقعت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، الكشف الطبي على جميع العائدين من الخارج عبر ميناء سفاجا البحري، تمهيدًا لوضعهم تحت العزل الصحي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح مصدر مسؤل بمديرية الصحة في تصريح لـ"الوطن"، أن المديرية حددت أحد الفنادق بمدينة سفاجا لعزل الركاب القادمين عبر ميناء سفاجا البحري.

وكان ميناء سفاجا استقبل أمس عدد 17 راكبًا قادمين من ميناء ضباء السعودي، وفور وصولهم قام الحجر الصحي بالميناء من إجراء الفحص الطبي، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

ورفعت مواني البحر الأحمر، اليوم الخميس، درجة الاستعداد والجاهزية، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وذلك خلال رحلات السفر والوصول وتطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والكشف على أطقم السفن.