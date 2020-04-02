محمد سمير: مصر تتعرض لحرب شائعات

أثنى الكاتب والمحاضر العميد محمد سمير على سرعة الإجراءات التي تقدمها الدولة، مشيدا بتطور أداء وعنصر السرعة لدى العمل الحكومي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الخبراء أكدوا أن مصر اتخذت إجراءات على أعلى مستوى، وقادت أزمة مجابهة كورونا باقتدار.

وأوضح سمير، أن البلاد تتعرض لحرب شائعات سواء بحسن نية أو بسوء نية، مؤكدا أهمية رصد هذه الشائعات والرد السريع عليها.

وأثنى سمير على مجهودات الشباب في المحافظات خاصة شباب حزب الوفد والذين وصفهم بأنهم: "مكسرين الدنيا في المحافظات".

وشدد سمير على ضرورة انتشار ثقافة الولاء والانتماء وترسيخ ثقافة الالتزام والتكاتف بين الشعب المصري بالكامل لمواجهة الأزمات.