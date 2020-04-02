هيكل: لو لم يلتزم المواطنون في أزمة السيول لسقط آلاف الضحايا

قال الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، إنه لو لم تستعد الدولة لاستقبال أزمة السيول لسقط آلاف الضحايا، حيث جرى منح المدارس والجامعات إجازة، كما تطابقت توقعات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية مع هيئة الأرصاد الجوية، وكانت الخرائط مزعجة جدا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نظرة"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد": "هذه الخرائط ذكرتني بالأعاصير، واتفقنا في مجلس الوزراء على منح المواطنين إجازة وعرض الخرائط على الرأي العام حتى يعرف الرأي العام أبعاد الأزمة وألا يستغل المواطنون الإجازة في الخروج".

وتابع: "كنا نريد الشوارع خالية من المارة حتى يتثنى لنا التعامل مع الأمطار، ورغم ذلك كان هناك خسائر ووفيات وهناك بعض الأعمدة التي سقطت، وهي ظروف خارجة عن الإرادة".

وأردف: "لو الناس نزلت الشارع، لسقط آلاف الضحايا، وبالتالي الناس فهمت المشكلة من حجم الأمطار، والمواطن تحمل مسؤوليته".