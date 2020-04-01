وزير الإعلام: نتفق مع "الوطنية للصحافة" لتطهير مقار المؤسسات

أذاع الإعلامي أحمد موسى، تقريرا عن تطهير وتعقيم وزارة الإعلام، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، عن طريق إدارة الطب الوقائي بوزارة الزراعة، التي عقمت وطهرت الوزارة، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وقال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه منذ حوالي أسبوع بالاتفاق مع وزارة الزراعة، يجرى تعقيم المناطق الإعلامية، مشيرا إلى أنه جرى وقف تصوير المسلسلات بمدينة الإنتاج الإعلامي عدة أيام، لحين الإنتهاء من التدابير المطلوبة للحفاظ على الأطقم.

وتابع هيكل: أنه جرى تعقيم جميع استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي حوالي 70 أستديو، وتعقيم مقار الوكالات الأجنبية العاملة في العجوزة، ويجري تعقيم الهيئة الوطنية للإعلام، وجار الاتفاق مع الهيئة الوطنية للصحافة، لتطهير مقار المؤسسات الصحفية، خلال الفترة المقبلة.