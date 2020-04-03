وزير التعليم: مصر الدولة الوحيدة التي تجري الامتحانات في وجود كورونا

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مؤسسة بيرسون التعليمية قد أعلنت أن مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تقوم بإجراء تلك الامتحانات في وجود فيروس كورونا: "بيرسون هي المسؤولة عن امتحانات الأي جي".

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن فقدان الثقة في العملية التعليمية المصرية هو نتاج لسنوات طوال من الإهمال، ولكن الفترة الحالية هي الفرصة الحقيقية لقلب الموازين: "فرصة لمصر أنها تستعيد دورها، ومصر تعود لدورها الاستراتيجي في كل المجالات"، موضحا أن الوزارة تسعي إلى التغيير العميق في سياسة التعليم المصرية: "مش عاوزينهم يحفظوا أو يتوتروا، ومش عايزين نقتصر في قياس مهارة واحدة".

وأكد أن الوزارة لن تستطيع الوصول لذلك بشكل الامتحانات التقليدية التي تربي عليها معظم المصريين: "مش هعرف أشوف الذكي في فورمه الامتحان التقليدي، وإحنا بنوجدلهم طريقة وشكل مختلف علشان يطوروا مهارتهم"، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد بيئة تعليمية لطيفة للطلاب للعمل في فريق: "تبدوا أنها مسلية، وفي نفس الوقت هيدوروا على المعلومات وده نظام كتاب مفتوح ويشتغلوا سوا، والمهم أنهم يحاولوا يجدوا إجابة مع بعض".

متابعا: "هنقولهم مثلا أنت خدت رحلة في النيل، أوصفلي المناطق الجغرافية اللي عديت عليها والفروقات بينها، وهما كدة هيدوروا على خريطة مصر والفرق بين منطقة الصعيد والدلتا، وهنديلهم مراجع على قد سنهم يلاقوا فيها اللي هما عايزينه، وبمجرد البحث عن المعلومة وبلورتها في صورة إجابة ده بالنسبة لينا تعلم عميق وهيفتكروه لأنهم جابوه بإيدهم، ومفيش إجابة نموذجية".