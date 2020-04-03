مستقبل وطن بقنا: مستمرون في مبادرتنا لمواجهة كورونا رغم انتقادات البعض

أصدرت أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة قنا، بيانًا، أكدت فيه الاستمرار في تنفيذ المبادرة الأضخم والأكبر علي مستوي الجمهورية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي تعتمد علي كافة المحاور التي تخدم المواطن القنائي، وذلك رغم الانتقادات التي تعرضت لها المبادرة منذ الساعات الأولي لانطلاقها من قبل أحزاب المعارضة وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضحت أن هذه الانتقادات ما هي إلا محاولات بائسة وفاشلة للنيل من النجاح الكبير للحملة، والتفاف كافة طوائف الشعب القنائي حولها.

وأكد البيان الصادر عن أمانة الحزب بمحافظة قنا، "اتخذنا كافة التدابير لحماية كافة المشاركين طبقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وتم توزيع 20 ألف جوانتي طبي، و50 ألف كمامة، لفرق العمل والمتطوعين والأهالي المشاركين، فضلًا عن استخدام آلاف الأطنان من المطهرات والمعقمات"، مشيرًا إلى مشاركة 500 طبيب بشري ومعاونيهم.

الجدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأمينه العام المهندس أشرف رشاد الشريف، أطلق اليوم الخميس مبادرة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.