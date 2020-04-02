السيطرة على حريقين بمزرعة و"كرفانات" المنطقة الصناعية بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من السيطرة على حريق نشب في مزرعة دواجن وكرفانات المنطقة الصناعية، بسبب ماس كهربائي، ما أدي إلى التهامها بالكامل، وتم الدفع بـ4 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه، وتم السيطرة على الموقف دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء حازم الدهبي حكمدار مركزي سمنود والمحلة، يفيد بوورد إخطارين من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل بمزرعة دواجن بعزبة الشرقية بنطاق مركز المحلة.

كما تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بإندلاع حريق هائل تسبب فى التهام عدد من الكرفانات الخشبيه بنطاق منطقة الصناعية 34 فدانًا خلف نادي الصيد بنطاق حي ثان المحلة.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، والعميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعتين، وتم السيطرة على الموقف دون وقوع خسائر فى الأرواح، وتبين من المعاينه الأولية أن سبب إندلاع الحريق هو ماس كهربائي.

وتحرر محضرين بالواقعتين، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق فيهما، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينه موقعين وتقدير قيمة التلفيات والخسائر.