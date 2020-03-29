"نقل المحلة" تصرف 200 جنيه لكل سائق بالنقابة.. والأولوية لمن يعول أسرة

قررت اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري بالمحلة الكبرى، برئاسة إبراهيم عبدالفتاح قشطة، عضو مجلس ادارة النقابة العامة ، صرف منحة قدرها 200 جنيه من صندوق الزمالة لكل سائق مشترك.

وقال ابراهيم قشطة، إنّ أولوية الصرف لمن لديه أسرة ويعول، على أن يبدأ الصرف من الغد لكل من يتقدم من السائقين، موضحا: "الأوراق المطلوبة هي صورة الرخصة، وصورة الرقم القومي وصور شهادات ميلاد الأبناء".

وطالب رئيس اللجنة النقابية من النائب جبالي المراغي رئيس النقابة العامة للنقل البري ورئيس اتحاد عمال مصر، بأن يمتد دعمه لأبنائه العاملين ليشمل تنازل النقابة عن حصتها من الاشتراكات لمدة 6 أشهر لصالح صناديق الزمالة باللجان النقابية لتستطيع دعم أعضائها، والوفاء بالتزاماتهم تجاه الأعضاء وصرف منح تساهم في الظروف المعيشية بعد تعرض السائقين لأضرار نتيجة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري برئاسة جبالي المراغي اتخذت قرارا بالتنازل عن حصتها من اشتراكات العاملين باللجان الفرعية التابعة لها على مستوى الجمهورية، عن شهري يناير وفبراير، وتوجيهها لمديريات القوي العاملة بالمحافظات لصرف منح لعمال النقل البري المهنيين، مستهدفة رفع المعاناة عن أبنائها تضامنا وايمانا منها بدورهم في التنمية المجتمعية والمساهمة في رفع اقتصاد الوطن.