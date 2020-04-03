في أولى حفلاتها اللايف.. مي كساب تقدم 3 مفاجآت وتغني لـ وردة ومنير

أحيت الفنانة مي كساب، حفلا غنائيا لايف عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وذلك من أجل حث جمهورها للبقاء فى المنزل فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

قدمت مي خلال الحفل عددا كبيرا من أشهر أغنياتها وعددا من الأغنيات التراثية من بينها شيل ده من ده، وحاجة تكسف ويا قلبي امتى تميل، وهيطلع عينيا، وليالينا لوردة الجزائرية، وكان فاضل لمحمد منير.

كما فجرت مفاجأة خلال الحفل 3 مفاجآت وهي اتصالها بالفنان الكوميدي خالد جواد، والفنان الكبير صلاح عبدالله، والذى قالت عنه خلال الاتصال بأنها دوما تشعر بأنه والدها، والاتصال بالفنان حمادة هلال الذى قالت عنه أول صديق لها فى الوسط الفني منذ 20 عاما.

وفي منتصف الحفل قام باستضافة زوجها المطرب أوكا بناء على طلب عدد من المشاهدين.