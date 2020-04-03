هيكل: إذا لم يتحمل المواطن مسؤوليته بنسبة 100% فلن ننجح بمواجهة كورونا

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن أزمة كورونا بدأت في ديسمبر الماضي في الصين، ولم نتخذ احتياطاتنا بشكل كبير ولم نتصور انتقالها بهذا الشكل، ومع الوقت بدأنا نفهم أن الأمر خطير جدا ويحتاج إلى شكل مختلف في التعامل لأن البيانات التي كانت تعرضها وزيرة الصحة في مجلس الوزراء بدأ مع الوقت يظهر أنه في خطورة قادمة.

وأضاف هيكل، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية صدي البلد، أن الانتباه الحكومي لفيروس كورونا بدأ في النصف الأول يناير من العام الجاري وبدأنا وضع سيناريوهات للأزمة، وبدأت منظمة الصحة العالمية تستفيد من الذي يحدث في هذه الأمور وكانت تعطي يومياً معلومات جديدة فاستغلينا هذه المعلومات بشكل جيد عن طريق وزارة الصحة.

ووجَّه وزير الدولة للإعلام، الشكر للأطباء لأنهم الجنود والأبطال الحقيقيون الذين يعملون في ظل هذه الأزمة، لافتاً إلى أننا وصلنا لقناعة أنه لا توجد دولة ستعفي من هذا المرض ووضعنا مجموعة من المراحل فكانت المرحلة الأولى حتى تصل 100 مصاب وأنه كان لا بد قبل بدء الإصابة نبدأ في مرحلة التوعية وفهم الناس عن فيروس كورونا وخطورته عن أي فيروس آخر وأنه ليس إنفلونزا عادية ولديه القدرة بالبقاء على الأسطح لمدة طويلة.

وتابع، أن الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا بدأت تظهر في مصر منذ بداية شهر مارس، مشيراً إلى أن كان يجب الوضع في الإعتبار أن هذه الأزمة بالتحديد فيروس كورونا إذا لم يتحمل المواطن مسئوليته بنسبة 100٪ مهما اتخذت الحكومة من إجراءات لن يحدث شيء ولم تنجح في أي جهود للحد من إنتشار الفيروس.

وأوضح، أن المشكلة التي تواجهنا هي السلوك الاجتماعي للمواطن المصري من خلال حب التجمعات وسلام الأيدي والبوس، وأن هناك دول كثيرة استهترت بالموضوع ونتيجة الاستهتار وبعضهم دول شبيهة لنا في عاداتنا فأصبح لديهم عدد الضحايا بالآلاف، وأن هذه كارثة إنسانية للكوكب كله وستظل مسجلة في التاريخ والعالم بعد أزمة كورونا سيكون قبل أزمة كورونا.