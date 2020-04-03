وزيرة التضامن عن التبرع للعمالة غير المنتظمة: كل الدوشة دي وجمعنا 3 مليون جنيه

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن التبرعات التي تم رصدها حتى الآن للعمالة غير المنتظمة قد وصلت لـ3 ملايين جنيه فقط: "كل الدوشة اللي معمولة دي هو 3 مليون وشوية بالحسابات اللي إحنا شايفنها، وقامت إحدى الجمعيات بوضع 5 ملايين جنيه أمام تلك التبرعات".

وأضافت "القباج" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن تلك الأموال يتم صرفها من خلال لجنة شكلها رئيس مجلس الوزراء ويعمل بها عدد كبير من الوزارت: "قريبا سيتم الإعلان عن السياسات التي سيتم اتخاذها نحو العمالة غير المنتظمة بشكل عام"، موضحة أن الوزارة حريصة في دعم الأسر تحت خط الفقر والأرامل والمطلقات والنساء بلا عائل والأيتام: "حريصين أننا نضم العمالة غير الرسمية إلى الاشتراكات التأمينية في الفترة القادمة علشان يبقي عندها مظلة تأمينية".

وأكد أن الجمعيات الأهلية تقوم بتقديم خدمات منظفات ومعقمات وتوصيل طلبات للمسنين والمرضى والأدوية، كما تقدم الهيئات الدولية في بعض المفروشات وكساء الأطفال: "فيه حركة دعم كبيرة عينية ومادية".