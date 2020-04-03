السفير الصيني: هالة زايد أول وزير أجنبي يزور الصين وسنرد الجميل لمصر

تحدث السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشاونج عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن مصر تستطيع الانتصار في أسرع وقت ممكن على فيروس كورونا.

وأضاف خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات علمية وفعالة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالإجراءات المتخذة من جانب الحكومة في هذا الشأن.

وأشاد السفير الصيني بوزيرة الصحة المصرية هالة زايد، وقال إنها أول وزير صحة أجنبي يزور الصين ونقلت التضامن والدعم للجهود الصينية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال السفير الصيني إن الرئيس السيسي اتصل بالرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الصيني أعرب عن امتنانه للمساعدة التي قدمتها مصر، وأكد على اقتسام الخبرات والنتائج البحثية الطبية مع الجانب المصري الصديق وتقديم المستلزمات الطبية للجانب المصري الصديق.

وتابع: "في الفترة الماضية قدم الجانب المصري مستلزمات طبية للصين، والوضع في الصين يتسحسن باستمرار وسنقوم برد الجميل وسنقوم بتقديم دفعة من المستلزمات الطبية لمصر تشمل ملابس وكمامات N 95 وكواشف الفيروس وسنعمل مع الجانب المصري للقضاء على الفيروس".

وأوضح السفير الصيني أنهم رتبوا لقاء بالفيديو كونفرانس بين الخبراء المصريين والصيننين لتبادل الخبرات والعمل على تقاسم المعلومات والنتائج البحثية مع الجانب المصري وتزويده بالوثائق الفنية المحدثة.

وأشار إلى أن التعاون بين الصين ومصر سيستمر خلال الفترة المقبلة ونحن على استعداد لتحقيق الانتصار النهائي عىلى الفيروس بفضل التعاون بين الجانبين.

وعن الشائعات حول فيروس كورونا أكد السفير الصيني أن شعوب مصر والصين تستطيع تمييز الشائعات ووقفها نظرًا لأنهم أقدم حضارتين في تاريخ البشرية.