الصين تستخدم "عصارة الدب الصفراوي" لمكافحة كورونا

وافقت الصين على استخدام الدب الصفراوي لعلاج مرضى فيروس كورونا، ما أثار غضب الناشطين ومخاوفهم من تقويض جهود وقف التجارة غير القانونية للحيوانات.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من حظر الصين لبيع الحيوانات البرية من أجل الغذاء، مشيرة إلى خطر انتشار الأمراض من الحيوانات إلى البشر.

لكن اللجنة الصحية الوطنية أصدرت في مارس إرشادات توصي باستخدام "تان ري تشينج"، وهو حقنة تحتوي على العصارة الصفراء المأخوذة من الدب وقرون الماعز، وثلاثة أعشاب طبية أخرى، لعلاج الحالات الشديدة لمرضى فيروس كورونا.

ويستخدم العنصر النشط في الدببة الصفراء، وهو حمض أورسوديوكسيكوليك، لإذابة حصوات المرارة وعلاج أمراض الكبد ولكن ليس له فعالية مثبتة في علاج COVID-19.

ويمكن أن يعالج الدواء المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية الحاد والتهاب الشعب الهوائية المزمن، وفقا لمنتجه.

لكن الناشطين يقولون إن إعطاء الضوء الأخضر للعلاج الذي يستخدم منتجا حيوانيا يعد أمرا "مأساويا ومثيرا للسخرية" نظرا لأن أصل فيروس كورونا المميت مرتبط بتجارة الحيوانات البرية واستهلاكها.

وقال بريان دالي، المتحدث باسم مؤسسة Animals Asia Foundation: "لا يجب أن نعتمد على منتجات الحياة البرية مثل الدب الصفراوي كحل لمكافحة فيروس قاتل يبدو أنه نشأ من الحياة البرية".