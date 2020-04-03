ترامب: أجريت تحليل كورونا مرة أخرى وجاءت نتيجته سلبية

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: "أجريت اختبار كورونا مرة أخرى وجاءت نتيجته سلبية"، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن عمليات التجارب على لقاح لفيروس كورونا مستمرة، وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بشأن مستجدات فيروس كورونا: "سنتخذ كافة الخطوات الضرورية لتفادي خطر فيروس كورونا".

ووقع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب اليوم الأمر التنفيذي الخاص بالإنتاج الدفاعي، والذي يخول الإدارة الأمريكية استخدام جميع الموارد المتاحة لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي بالتعاون مع 6 شركات كبرى.