بنتاجون تقرر عزل قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" بسبب كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عزل قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" التي أصيب أفراد من طاقمها بفيروس كورونا ، حسبما افادت قناة "سكاى نيوز عربية".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم، أن سفينتين سياحيتين تفشى فيهما وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" على سواحل فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا مجموعة من الصور للسفيتنين السياحيتين، اللتين تحملان على متنها عشرات من المصابين بفيروس كورونا قبالة سواحل فلوريدا.

ولفتت الصحيفة الأمريكية الانتباه إلى أن السفينتين السياحيتين رسو في سواحل فلوريدا، بعد حصولها على إذن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن إحدى السفينتين وهي السفينة "زاندام"، يوجد بها نحو 10 حالات حرجة على متنها، ما يجعل رسوها أمر حيوي.

كما أوضحت الشبكة الأمريكية ان السفينة الموبوءة سجل على متنها 4 حالات وفاة بفيروس كورونا حتى الآن.

ولفتت الشبكة الأمريكية الانتباه إلى أن السفينة زاندام يوجد على متنها تقريبا نحو 200 شخص على متن السفينتين، لديهم أعراض قد تكون ناجمة عن فيروس كورونا.

وكان رئيس شركة "هولاند أميركا" المشغلة للسفينتين السياحيتين قد حذر في حال لم يسمح للسفينتين بالرسو في فلوريدا.

وقال أورلاندو آشفورد، في رسالة صغيرة مفتوحة نشرت في صحيفة "صان سينتينيل" المحلية: "توفي أربعة ركاب وأخشى أن يكون مزيد من الأرواح في خطر"، في وقت لم يبد حاكم ولاية فلوريدا استعداده لاستقبال السفينتين.

وقال آشفورد: "في 30 مارس، كان 76 راكبا و117 من أفراد طاقم السفينة زاندام يعانون من أمراض تشبه الإنفلوانزا وأثبتت الفحوص إصابة ثمانية منهم بالفيروس".

وأضاف أن هؤلاء "أشخاص حظهم سيئ علقوا رغما عنهم في القيود الصحية والسياسية والحدودية التي اجتاحت العالم بسرعة".

وأشار إلى أن "الأمم ركزت على أزمة كوفيد-19 التي تمر بها فقط"، مشيرا إلى أنها "أدارت ظهرها لآلاف الأشخاص في البحر".

وتعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بالتدخل لإقناع حاكم فلوريدا. فقال: "سأقوم بالأمر الصحيح. ليس فقط لنا إنما للبشرية"، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

وتريد سفينة "زاندام" السياحية وسفينة "روتردام" التي أُرسلت لنجدتها من خلال تقسيم الركاب على سفينتين، الرسو الخميس في فورت لودرديل على بعد 50 كيلومتراً شمال ميامي.

لكن السلطات المحلية تعارض الأمر والحاكم، رون ديسانتيس، قال إنه لا يريد استقبال أشخاص أُصيبوا على متن سفن.