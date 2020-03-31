وزير الدفاع الأمريكي يعلن أول وفاة لعضو بالخدمة في"البنتاجون" بكورونا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، أول وفاة لعضو بالخدمة في البنتاجون بسبب فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن قادة بارزين في وزارة الدفاع الأمريكية قولهم، إن تفشي الفيروس في الولايات المتحدة قد يستمر لعدة أشهر، وإن الجيش سيواصل دعم جهود التصدي له ما دامت الضرورة تقتضي ذلك.

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عندما سئل خلال ملتقى حكومي عبر الانترنت عن المدة التي يمكن أن يستمر فيها التفشي وإلى متى سيواصل الجيش دعمه لجهود التصدي للفيروس: "أعتقد أننا في حاجة لأن نضع في خططنا استمراره لبضعة أشهر على الأقل، ونحن نتخذ جميع الإجراءات الوقائية للقيام بذلك".