"الوزراء": وضع أزمة كورونا في مصر آمن.. قادرون على التعامل معها

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تقوم باتخاذ القرارات الشديدة بناء على عوامل معينة يتم دراستها في البداية وعلى أساسها يتم اتخاذ القرار: "الشعب على مدار الفترة اللي فاتت عهد بأن الحكومة لما تاخد قرار بيكون استباقي ومبني على علم وبتكون محقة فيه".

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدولة مازالت تعمل بذات الآلية من خلال تشديد الإجراءات في حال وجد ما يستدعي اتخاذ مثل ذلك الإجراء، موضحا أن الوضع الوبائي في مصر حاليا هو نهاية الأسبوع السابع: "الأسبوع السابع والثامن دائما بيكونوا أصعب أسبوعين، وبتشهد فيهم الإصابات قفزة وتضاعف في الأعداد مرتين أو ثلاثة".

وأكد أن الزيادة التي رصدتها الحكومة مؤخرا لا تقلق أو ترعب حيث إن الأرقام ما زالت في الوضع الآمن وتحت السيطرة: "مازلنا قادرين على التعامل معها"، مشيرا إلى أن الحكومة لا تنظر إلى الأرقام مثل الـ800 أو الألف: "مايهمني هو مقدار الزيادات اليومية، والألف لما حطناه في الأول كان تخوف أننا نوصله في 4 أيام، ولما نوصل للألف على مدار 8 أسابيع ده معناه أننا ماشيين بمعدل 30 إصابة، وده معدش الهاجس الكبير اللي بيخوفنا، وما يقلق هو معدل الزيادة اليومية".