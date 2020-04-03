وزير الإعلام: لو انتشار كورونا تطور عندنا ماحدش هيساعدنا

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إننا فرضنا حظر الطيران حتى لا يتم انتقال عدوى من الخارج، والاهتمام بالمواطنين أولا، وفي نفس الوقت نقوم بتطهير الأماكن السياحية الموجودة لعمل ذلك.

وأضاف هيكل، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية صدى البلد، أن المواطنين العاملين بمجال السياحة والمجالات المرتبطة بالسياحة نحو 3 ملايين مواطن، فحدثت مشكلة كبيرة، مؤكدا أن قطاع الطيران فقط خسر 2.5 مليار جنيه خلال الأيام الماضية.

وتابع وزير الدولة للإعلام، أن الدول الكبرى المهمة التي لديها إمكانيات أكثر من مصر في وقت معين عندما دخل السيناريو الأصعب وهو عدم السيطرة رغم كل إمكانياتها الاقتصادية لديها مشكلة كبيرة جدا، والدول الشريكة معها تخلت عنها، وهذا ما نقرأة في المشهد الدولي اليوم، وفي هذه الأزمة "محدش بيساعد حد، كل واحد قاعد في مشكلته ولازم نبقي فاهمين ده كويس يعني لو الأمور تطورت عندنا محدش هيساعدنا، وكل دولة قفلت حدودها وبيشوفوا هيتعاملوا ازاي مع الموضوع".

وأوضح هيكل، أننا في وسط المرحلة الثانية والهدف منها هي "إننا نطول أمد المرحلة الثانية قدر المستطاع" لأننا ننتظر تغير المناخ وتكون الدنيا بشكل أفضل والمواطنين يكونوا استوعبوا بشكل أكبر، وكل مواطن يحافظ على نفسه أكتر، والعدد ينحسر إما أن يقل وإما يثبت.

وأكد، أن نسب الشفاء في مصر جيدة جداً وهذا ما أثبتته منظمة الصحة العالمية، وأشادوا بالإجراءات التي تتخذها مصر في مواجهة فيروس كورونا.