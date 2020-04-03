مصادر لـ"الوطن": السبت آخر رحلات مصر للطيران لإجلاء المصريين العالقين بسبب كورونا

علمت « الوطن» من مصادرها الخاصة بالشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، أن السبت القادم سيشهد إقلاع آخر رحلة لإعادة العالقين المصريين من الخارج، مشيرة إلى أنه تقرر تسيير الرحلة الأخيرة لإعادة العالقين المصريين من واشنطن، إلى مطار مرسى علم الدولي، وذلك لإقامة الحجر الصحي لهم لمدة 14 يوما، بمدينة مرسى علم، بعيدا عن القاهرة.ولفتت المصادر الي أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع عدد من الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي.

وأكدت المصادر أن الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران قررت تحويل رحلة واشنطن للهبوط بمطار مرسي علم وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الفوري فور الهبوط ، ثم إنهاء إجراءات وصول الركاب واحتجازهم بالحجر الصحي ، مثل ركاب رحلتين لندن وفرنسا، باحد فنادق المدينة.

وكانت المصادر أشارت إلى انه تم التنسيق بين كل السلطات بمطار مرسى علم والجهات المشاركة لاستقبال ركاب الرحلة الأولى والتى ستصل فجر غدا الجمعة ، والإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمني الي أماكن إقامتهم .