حظك اليوم الجمعة 3-4-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت يحاول دائما أن يبتعد عن الأفكار التقليدية، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسنده إليه ويتقن تنفيذها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تعتني بصحتك وتنظم جهودك وأن تتبع نظاما صحيا، واعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

احترس جدا إذا كنت مطالبا بحسم قضية معلقة أو البت في موضوع ما ولا تعلن خططك وأخبارك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سامية جمال، ويوافق تاريخ ميلادها 5 مارس.