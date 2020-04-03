هيكل: السيسي وجّه بعدم التفكير في الخسائر الاقتصادية.. صحة المواطن أولا

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الحظر الكامل موجود في الإجراءات وبدعي ربنا إننا منوصلوش للحفاظ على المصريين، لافتاً إلى أنه يوجد مشاكل تترتب على حظر التجوال الجزئي الذي نقره حالياً، "أنا مش بديلك حظر التجوال وبألزمك تقعد في البيت من الساعة 7 حتى الـ6 لليوم التالي علشان تنزل تعمل نفس الأنشطة كل يوم، وهتيجي يوم الجمعة والسبت هتعمل نفس القصة فقمنا بإغلاق المولات يومي الجمعة والسبت حتى لا تحتك بشخص آخر".

وأضاف هيكل، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، على فضائية صدى البلد، أن الغالبية العظمى من الشعب المصري استجابوا لهذا الأمر وأن حظر التجول جادي جدا، لافتاً إلى أن هذا ليس حظر تجول أمني أو سياسي إنما طبي وصحي للحفاظ على صحة المواطنين، وأن الدولة من مصلحتها أن يكون المواطن سليما.

وتابع وزير الدولة للإعلام، أنه ترتب على فرض حظر التجوال خسائر اقتصادية ضخمة جداً، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال بالحرف "متفكروش في الخسائر الاقتصادية دلوقتي فكروا في صحة المواطن الأول"، وقام برصد 100 مليار جنيه لذلك وكانت مصر من أوائل الدول التي اتخذت هذا الإجراء في بداية انتشار الفيروس.