رئيس مجلس إدارة شركة أدوية بنيويورك: فيروس كورونا ينتشر عبر الهواء

قال الدكتور حسام عبدالمقصود، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية في نيويورك، إن فيروس كورونا بات ينتقل من خلال التنفس والحديث: "النهاردة 91% من الشعب الأمريكي قاعد في البيت، والحظر اتمد لحد آخر أبريل، وفي روسيا أيضا".

وأضاف "عبدالمقصود" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يجب تطبيق البعد الاجتماعي بين الأشخاص بعضهم البعض وذلك منعا لتفشي الفيروس فيما بينهم: "أخطر ما في الأمر هو عدم المكوث في المنازل أو عدم تطبيق البعد الاجتماعي"، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع وفاه 94 ألف حالة من المصابين.

وأكد أن طاقم التمريض بات في خطر حقيقي وذلك بعد وجود عدد كبير من المرضى فيما بينهم بخلاف وجود نواقص في العقاقير وأجهزة التنفس الصناعي: "الدنيا بتتغير بشكل أنا مشوفتهوش من قبل، والكلام على الدول العظمي هيتغير بعد الموضوع ده، والموضوع مبقاش بيتقاس بالرؤس النووية ولكن بالعلاج والحفاظ على المواطنين"، مقترحا تطبيق الحظر طوال اليوم بغض النظر عما سيقع في أثر ذلك من مشكلات اقتصادية أو غيرها: "كل الناس معرضه للإصابة، ولازم نتعامل مع الفيروس بجدية وخوف".