الوزراء: هناك دول لم تعد قادرة على مواجهة كورونا.. إحنا في نعمة كبيرة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدول التي وصل فيها تعداد مصابي فيروس كورونا للآلاف باتت غير قادرة على المواجهة وفحص المحيطين بهؤلاء المصابين: "إحنا في نعمة كبيرة جدا الحمد لله".

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المرحلة الثالثة ما زالت قائمة ولكن لم يعد معيار الدخول فيها هو الوصول إلى رقم ألف مصاب، بينما أصبح المعيار هو عدد الزيادات اليومية: "لو وصلنا لبضعة مئات لا قدر الله"، موضحا أن وزارة الصحة هي الجهة الأكثر دراية وعلما بمعدل زيادة الإصابات اليومي: "ده بيعتمد على قدراتهم ومستشفياتهم".

وأكد أن الحكومة كانت قد خصصت 26 مستشفى للعزل، وحاليا تم زيادتها إلى أكثر من 30 مستشفى، مع ضم المستشفيات الجامعية للعمل كمستشفيات عزل: "بناخد كل الاستعدادات"، مشيرا إلى أن المعدل العالمي للإصابات 120 شخصا لكل مليون مواطن، بينما وصل تعداد المصابين في مصر 7 إصابات لكل مليون: "فيه دول وصل تعداد الإصابات فيها للألف في المليون، يعني عندها لكل مليون شخص ألف مصاب".