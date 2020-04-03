محمود محيي الدين: كورونا سرَّع دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود

قال الدكتور محمود محي الدين، أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنه كتب منذ 10 أيام، أن هناك حالة من الركود العالمي، وفقًا للمؤشرات، حيث أنه موجود ولكنه ينتظر الإعلان رسميًا عنه.

وأضاف محيي الدين، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، عبر "سكايب"، ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يعرض على شاشة "MBC مصر"، أن مديرة صندوق النقد الدولي أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن العالم دخل في مرحلة ركود لا تقل عن التي واجهها العالم بعد الأزمة المالية العالمية.

وتابع، أن هناك أيضًا مشكلات أخرى على مستوى تقلب الأسواق: "هذه الأزمة وحدها كفيلة بأن تكون محل اهتمام الجميع، وقبل انتشار فيروس كورونا كان العالم في وضع اقتصادي هش يحتاج إلى قدر من الدفع بالتعاون الدولي وتحسين التجارة والاستثمار، وهذا لم يحدث، وجاءت هذه الأزمة الصحية فعجلت بحدوثه وتعميقه، كما أن أزمة تقلب أسعار النفط مرتبطة بالأزمة الاقتصادية".