الوزراء: الداعون إلى التجمعات يرتكبون جرما كبيرا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الجميع قد بات على دراية كاملة بخطورة الازدحام وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين المواطنين، ولذا ومن سيقوم بالتجمع هو يرتبك جرما كبيرا.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة وكافة المحافظات قد اتخذوا إجراءات مشددة لمنع التواجد على الشواطئ، موضحا أن ما حدث الجمعة الماضية لن يتكرر مرة أخرى، وذلك لتكاتف الأجهزة التنفيذية التي ستتواجد في الصباح الباكر لمنع تلك التجمعات.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية لها الحق في فض التجمعات ومنع التواجد على الشواطئ في مختلف المحافظات: "فيه تنبيهات وقرار بإغلاق الشواطئ ومنع التواجد عليها"، مشيرا إلى أن التجمعات باتت في حكم القانون ممنوعة ويجب على المواطنين أن يلزموا بيوتهم.

وتابع: "حتى الآن لا يوجد أي تفكير في تغيير حظر التجوال أو زيادة مدته، مفيش أي كلام أو تفكير في هذا الموضوع، وحظر التجوال في الوقت الحالي ما زال يحقق الغرض المفروض من أجله".