حملة مكبرة من السياحة والمصايف تتسلم شاطئ النخيل استعدادا لإعادة طرحه

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة، اليوم، حملة مكبرة بقيادة أسامة علي، مدير المصايف واللجنة الدائمة للشواطئ ومديري الشواطئ وإشغال الطريق لحي العجمى، باستلام الشاطئ وتحرير محضر استلام بذلك.

جاءت الحملة تنفيدا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن إلغاء تخصيص شاطئ النخيل بنطاق حي العجمي وإعادة طرحه طبقا لقانون المناقصات والمزايدات وبما يحقق رغبات سكان مدينة 6 أكتوبر.

وسيتم التنسيق خلال الفترة القادمة بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة، لتنظيم عملية وإجراءات طرح الشاطئ استعدادا لموسم صيف 2020.

كان عدد من قاطني منطقة 6 أكتوبر قد استغاثوا لمحافظ الإسكندرية من مخالفة جمعية 6 أكتوبر المسئولة عن المدينة لبنود عقد التخصيص وكذلك انتشار الإشغالات غير القانونية على الشاطئ، وسوء معاملة رواده، فضلا عن وقوع العديد من حوادث الغرق بالمدينة خلال السنوات الماضية.