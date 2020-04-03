"وداع يا واتس وداع من جروباتكم أنا همشي".. حسن شاكوش يغني ضد الشائعات

غنى حسن شاكوش مغني المهرجانات الشعبية، عدة أغانٍ من إنتاج الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، بعدما طلبت منه ذلك على الهواء، حيث أوضحت أنها ستنتج ألبوما غنائيا توعويًا ضد فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنها كتبت كلمات أغاني الألبوم رفقة الفنانة القديرة رجاء الجداوي.

وجاء ذلك خلال حواره مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في الحلقة الأولى من برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر شاشة "ON E"، وكان من ضمن هذه الأغاني، أغنية ضد الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، على ألحان مهرجان "وداع يا دنيا وداع".

وجاءت كلمات الأغنية: "كترت الإشاعات وشربوا وشير بوستات على الفاضي، كله بقى دكتور، وحط كلور على زبادي، قالك أشرب خل، وابلع توم دي وقاية، دي خدعة مش فيروس، مناعة المصري دي حكاية، وداع يا واتس من جروباتكم أنا همشي، فتي وهلع وصداع وكرنب لا أنا مش هحشي، هقفل الفيس بوك وأدي بلوك ودماغي، خليني في التيك توك أهزر أنا وألاغي، خليني في التيك توك أهزر وألاغي".