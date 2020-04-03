"الصحة العالمية": تسارع إصابات فيروس كورونا يقلق سكان الكرة الأرضية

كشف الدكتور علاء حشيش مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، آخر تطورات فيروس كورونا المستجد.

وقال حشيش خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc" إن تسارع إصابات فيروس كورونا يقلق سكان الكرة الأرضية، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية قسمت الدول من حيث الإصابات بفيروس كورونا إلى أربع مراحل "لم تصب وإصابات قليلة وإصابات معروفة المصدر وانتشار مجتمعي"، لافتًا إلى كورونا أصاب حوالي 200 دولة حول العالم وأن عددا قليلا من الجزر المنعزلة هي التي لم تُصب بكورونا.

وأشار إلى أن مصر ضمن التصنيف الثالث لمنظمة الصحة العالمية، حيث توجد بها إصابات ولكنها معروفة المصدر، مؤكدًا أن فيروس كورونا دخل مصر عن طريق شخصين ونقلوا الإصابات لأشخاص داخل الدولة، مشددًا على أنه حتى الآن لم يحدث الانتشار المجتمعي مثلما حدث في الصين.

وأكد أن ما يقلق هو وجود إصابات غير معروفة المصدر، مشددًا على أن عدد الإصابات والوفيات لا يقلق طالما معروفة المصدر، مشيرًا إلى أن الأصل هو معرفة موطن الإصابة، لافتًا إلى أن زيادة أرقام الإصابات تصعب على الدولة مهمتها.

وتوقع حشيش أن النموذج المصري لن يحتاج أماكن إيواء عند كسر سلسلة العدوى، مشيرًا إلى أن الفيروس مر بـ3 فترات حضانة للفيروس داخل مصر وصلت حالات الإصابة لـ800 حالة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كوورنا وكسر سلسلة العدوى.

وأكد حشيش أنه لم يتم اكتشاف الحيوان الذي تسبب في نقل المرض، مشددًا على أن المرض بينتقل بين البشر خارج الصين بتسارع كبير، مشيدًا بإجراءات الصين القوية لاحتواء المرض.