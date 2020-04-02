قراصنة على علاقة بإيران حاولوا اختراق حسابات موظفي الصحة العالمية

حاول قراصنة على علاقة بإيران، اختراق حسابات موظفي منظمة الصحة العالمية وفقا لما أفادت به قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأكد البرلمان الإيراني قبل قليل، إصابة رئيسه علي لاريجاني بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس تسجيل 138 وفاة، ونحو 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إنّ "عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم 47 ألفا و593 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات 3036"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف جهانبور، أنّ 15 ألفا و473 شخصا، تعافوا من فيروس "كورونا" في إيران.