"الصيف علينا داخل ومفيش جونة ولا ساحل".. شاكوش يغني للحظر على أنغام "عود البطل"

غنى حسن شاكوش مغني المهرجانات الشعبية، عدة أغانٍ من إنتاج الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، بعدما طلبت منه ذلك على الهواء، حيث أوضحت أنها ستنتج ألبوما غنائيا توعويًا ضد فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنها كتبت كلمات أغاني الألبوم رفقة الفنانة القديرة رجاء الجداوي.

وجاء ذلك خلال حواره مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في الحلقة الأولى من برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر شاشة "ON E"، وكان من ضمن هذه الأغاني، أغنية لحظر التجوال على أنغام مهرجان "عود البطل".

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "قاعد في البيت محبوس، خايف من الفيروس، خدت كورسات ودروس في دودة القزة، عديت بلاط أوضتي، ودهنت أوضة أختي ورزي في طبقي 190 رزة، والصيف علينا داخل ومفيش جونة ولا ساحل وهبلبط في البانيو بالعوامة الوزة، التان في البلكونة مع طبق المكرونة، والبارتي في الصالة أنا وتيتا عزة، ومامتي خنقاني من إنجي وهاني، وجنابي من الحبسة بقت خلاص باظة".