محافظ بورسعيد: عزل رئيس "دفن الموتى" بسبب واقعة المتوفى بفيروس كورونا

علق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على واقعة نقل متوفى بفيروس كورونا بسيارة نقل من أحد مستشفيات بورسعيد، على أن ذلك لا يصح بأي حال من الأحوال.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "cbc"، إن المتوفى إبراهيم حسن العتر دخل المستشفى اشتباه بفيروس كورونا يوم 31 مارس وظهرت نتيجة عينته عصر يوم 1 أبريل وتوفي بعد ظهور النتيجة مباشرة.

وأضاف: "وزارة الصحة اتخذت الإجراءات الوقائية كلها في المستشفى وعملت الإجراءات الخاصة بالمتوفى، وكان فيه مشكلة إن الناس كانت خايفة تغسله عشان عنده فيروس، وبالتعاون مع أسرة المتوفى جابوا مغسل في وجود دكتور أثناء الغسل".

وتابع: "المستشفى بتقوم بدورها وأسرة المتوفى هي المسؤولة عن نقل المتوفى من المستشفى حتى المقابر، وبيبقى فيه مجموعة خاصة بالطب الوقائي في المقابر عشان تتأكد من الدفن الصحيح".

وأوضح المحافظ: "أسرة المتوفى طلبت من جمعية دفن الموتى عربية للنقل والجمعية رفضت، وبناء عليه عزلت رئيس الجمعية، جمعية دفن الموتى هي المسؤولة عن النقل واتخذنا معها الإجراءات القانونية وفي نفس الوقت الدولة بتعمل كل الإجراءات والأطباء والتمريض قايمين بدورهم".

وأوضح: "الناس كانت خايفة تنقله، ولم يتخذ القرار الصحيح من جمعية دفن الموتى، وكان المفروض مدير المستشفى ميخرجش الجثمان إلا بشكل لائق، وإحنا بندير أزمة، المواطن المصري اللي صور الفيديو دا مكنش المفروض يصور عشان المفروض نقف مع دولتنا".

وتابع: "الإجراءات التي تتم بعد الغسل إنه بيوضع في كيس دفن موتى عازل لا ينقل الفيروس، وتتخذ إجراءات طبية ونسقنا مع وزارة التضامن الاجتماعي وخصصت سيارة لنقل الموتى خاصة بفيروس كورونا".