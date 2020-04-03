"أمه حملته سِفاحا وتخلصت منه".. التحريات تكشف لغز جثة جنين العمرانية

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة، لغز العثور على جثة جنين حديث الولادة بالحبل السري داخل كيس أسود بمقلب قمامة بشارع مستشفى الصدر.

تبين أن الطفل نتيجة علاقة غير شرعية بين فتاة 19 عاما، وسائق، وأنها أنجبت الطفل نتيحة تلك العلاقة الآثمة، وعقب ولادتها "لفظ أنفاسه الأخيرة" في الحال فقرر الاثنان التخلص منه، وألقي القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا بالعثور على جثة رضيع، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، تحت قيادة العميد طارق حمزة، رئيس مباحث القطاع، والمقدم مصطفى عبد الله وكيل مفتش المباحث، والرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث العمرانية، إلى مكان الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، وقررت عرض الجثة، على الطب الشرعي.

وبدأت القوات في فحص الكاميرات وأمكن التوصل إلى قيام طفلين (12 و13 عاما) بإلقاء الكيس تم ضبطهما وبمناقشتهما قرر أحدهما أن خالته "ق ف" 19 عاما، ربة منزل، أعطته كيس لا يعلم ما به لإلقائه وأنه توجه مع صديقه لإلقائه، أمكن ضبط الأخيرة واعترفت أنها كانت على علاقة آثمة بسائق توك توك 21 عاما، وحملت سفاحا وقامت بوضع الجنين متوفى وأخفته في الكيس وطلبت من نجل شقيقتها التخلص منه.