"مصر للطيران": الطائرة العائدة من واشنطن ستهبط في مرسى علم للحجر الصحى

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الطائرة التي تحمل المصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية ستهبط في مدينة مرسى علم.

وكشف زكريا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المصريين على الطائرة الأمريكية سيتوجهون إلى قرية سياحية في مرسى علم من أجل تنفيذ عمليات الإجراءات الصحية اللازمة للمصريين العائدين من أمريكا والتي تستمر لمدة 14 يوما.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إلى أنه تم إعادة 2000 مصرى عالقين بالخارج حتى الآن، كاشفا أن عدد المصريين على متن الطائرة المتجه إلى مرسى علم فجر اليوم الجمعة تضم 290 مصري.

وأكد الطيار رشدي زكريا ، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الطائرات يتم تعقميها بشكل مستمر قبل وبعد نقل العائدين من الخارج ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.