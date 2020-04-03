متحدث "الوزراء" يكشف حقيقة وقف تحصيل فواتير الكهرباء

نفى المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تداوله بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وقف تحصيل فواتير الكهرباء، ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر شاشة "CBC": "تحصيل الفواتير مستمر ولم يتأثر، ولا يطبق عليه مصطلح إيقاف الخدمات الحكومية، فقد جرى إيقاف الخدمات الحكومية التي ينتج عنها تكدس وتزاحم، مثل تجديد التراخيص وبطاقة الرقم القومي".

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي أشارت إلى أن فواتير الكهرباء يجري تحصيلها في مواعيدها المقررة دون تأجيل، مُوضحةً أنه جرى إتاحة خدمة الاستعلام والدفع والتحصيل الإلكتروني للفواتير بمختلف أنواع العدادات، باستخدام كود السداد الإلكتروني المتواجد على إيصال الفواتير من خلال طرق السداد المختلفة التي توفرها الوزارة، تيسيرا على المواطنين.

وأضافت أن تلك الجهود تأتي بالتوازي مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه الأنباء المغلوطة تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأي العام، وزرع الفتن.