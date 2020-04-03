الولايات المتحدة: إجمالي الوفيات بـ كورونا يتجازوز 6 آلاف

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، اليوم، أن عدد وفيات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة قد تجاوز عتبة الـ 6 آلاف، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وقالت الجامعة، التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن "كوفيد-19"، في بيان، إن العدد الإجمالي للوفيات بكورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 6285 شخصاً.
من جانبها، ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، فجر اليوم، ان عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 24 ألفا و500 حالة.