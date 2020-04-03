الولايات المتحدة: إجمالي الوفيات بـ كورونا يتجازوز 6 آلاف

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، اليوم، أن عدد وفيات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة قد تجاوز عتبة الـ 6 آلاف، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت الجامعة، التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن "كوفيد-19"، في بيان، إن العدد الإجمالي للوفيات بكورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 6285 شخصاً​​.

من جانبها، ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، فجر اليوم، ان عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 24 ألفا و500 حالة.