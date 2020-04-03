البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان المعظم 24 أبريل

قال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الحسابات الفلكية التي قام بها علماء المعهد كشفت أن يوم الجمعة 24 أبريل الجاري سيكون غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي حسابيا، حيث أوضحت تلك الحسابات أن هلال الشهر سيولد بعد حدوث الاقتران في الرابعة و26 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة ليوم الخميس 23 أبريل الجاري.

وقال القاضي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الهلال سيكون في هذه اللحظة على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربي مع غروب الشمس، وبعدها بـ30 دقيقة سيختفي، وتلك مدة كافية لرصده، حيث إن من المتوقع أن تكون ظروف الرؤية البصرية جيدة لمشاهدة ورصد الهلال يوم الجمعة، خصوصًا في المناطق الغربية من الجزيرة العربية.

وأوضحت الحسابات الفلكية أن عدة أيام شهر رمضان لهذا العام هي 30 يوما، حيث سيبدأ أول أيامه فلكيا، يوم الجمعة 24 أبريل الجاري، وسيكون آخر أيامه السبت 23 مايو المقبل، ويكون عيد الفطر يوم الأحد 24 مايو المقبل.

وأشار القاضي، إلى أن أقصر أيام الصوم في شهر رمضان المقبل، هو أول أيام الشهر الكريم، حيث يتوقع أن تبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة، فيما يكون أطول أيام الصوم في رمضان هذا العام آخر يوم في الشهر، فيما ستبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و57 دقيقة.