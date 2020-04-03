القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، لترتفع حصيلة الإصابات في صفوفها إلى 16 حالة.

وأوضحت قيادة القوات الأمريكية، اليوم، أنه جرى تأكيد إصابة جديدة في قاعدة "أوسان" الجوية، مؤكدة أنها تجري تحقيقا في كيفية الإصابة وعملية التطهير هناك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأكدت القوات الأمريكية، سلسلة من الإصابات لليوم الثالث على التوالي، حيث اكتشفت حالة واحدة في معسكر "كامب همفريز" في مدينة بيونج تايك بإقليم كيونج كي خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد حالة الطوارئ في 25 مارس الماضي؛ ما يعني ضمان سلطة القادة لإصدار توجيهات ذات صلة وضرورة الامتثال.

وحافظت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية على مستوى خطورة "عالية" بجميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية وتطبق تدابير تحكم مختلفة لكبح انتشار الوباء منذ يوم 25 فبرايرالماضي.