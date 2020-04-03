الشرطة تنقل سيدة للولادة وتساعد مسنين للوصول إلى المستشفى خلال الحظر

نقلت قوة أمنية، أمس، سيدة تعاني من آلام الولادة في منطقة بولاق بالقاهرة إلى مستشفى قصر العيني بعد رفض إحدى المستشفيات استقبالها حيث تبلغ لإحدى الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم بولاق بالقاهرة، من أحد الأشخاص، وزوجته برفض إحدى مستشفيات الولادة استقبال السيدة وهي في حالة وضع؛ لعدم وجود طبيب تخدير بالمستشفى، خلال فترة الحظر، وطلبا مساعدتهما.

وجرى التنسيق لتوفير سيارة إسعاف ونقلهما صحبة قوة من الشرطة إلى مستشفى قصر العيني لاتخاذ اللازم، وقدما الشكر للشرطة على الجهد المبذول لمساعدتهما.

وتلقت غرفة عمليات شرطة نجدة القاهرة، بلاغا خلال فترة الحظر من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم قصر النيل التمس فيه مساعدة والديه "مُسنين مقيمان بدائرة قسم روض الفرج"، عقب سقوط والدته على الأرض وعدم قدرتها على الحركة أو تمكن والده من مساعدتها نظراً لحالته الصحية، وانتقلت قوة من الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من فتح باب الشقة بحضور المُبلغ، ونقلت السيدة إلى المستشفى.