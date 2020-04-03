وزير الصحة البريطاني: ذروة تفشي فيروس كورونا ستحدث قريبا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد ستحدث قريبا، مشيرا إلى أن توقيت حدوثها يعتمد على احترام المواطنيين للإجراءات الاحترازية، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وتأتي بريطانيا في المرتبة الـ8 في قائمة أعلى البلاد تسجيل للإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت إجمالي إصابات 33.718، بينما وصلت الوفيات إلى 2.921 وفاة.

أعلن وزير الصحة البريطاني، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إعلان رئيس الحكومة بوريس جونسون إصابته بالمرض، وأكد "هانكوك" أن أعراضه متوسطة وسيبقى في العزل المنزلي بسبب فيروس "كوفيد-19".