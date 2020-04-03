"الري" تبدأ الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات المائية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالوجهين البحري والقبلي التابعين للمصالح والهيئات والقطاعات المختلفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك فى إطار متابعة أعمال أجهزة الوزارة ومدى الاستعدادات لموسم أقصى الاحتياجات المقبل، وأيضا قياس الأثار المترتبة على كيفية مواجهه موجة الأمطار والسيول الأخيرة.

وأكد على ضرورة تخفيض مناسيب المياه بالمصارف خلال موسم أقصى الاحتياجات مع التأكيد على الاستفادة من مياه المصارف بنهاياتها على البحر في زراعات الأرز أو أي استخدامات مناسبة، في ظل الاستفادة بكافة الموارد المائية، نظرا لمحدوديتها وكذلك التأكيد على الانتهاء من أعمال تطهير الترع والمصارف بشكل كلي في موعد غايته منتصف شهر أبريل أو أول مايو المقبل بحد أقصى، لتكون جاهزة أثناء فترة أقصى الاحتياجات وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة.

وشدد الوزير على أهمية نحو قيام هيئة المساحة بسرعة إنهاء أعمال تقييم أراضي منافع الري التابعة لجهات الوزارة المختلفة، ليتسنى اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال استثمارها في أنشطة مختلفة والعمل على التوسع في الاستفادة من منافع الري بما يعود بالنفع على أجهزة الوزارة من خلال استغلالها في إقامة أنشطة ذات مردود فني وبيئي واجتماعي واقتصادي، وكذلك استمرار كافة أجهزة الوزارة في تحصيل الغرامات بكافة أشكالها، واستمرار إلزام أصحاب الآبار المخالفة بالسير في إجراءات الترخيص واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.